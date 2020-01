Centrodestra, martedì Ronzulli a Vibo per sostenere Santelli

Martedì 14 gennaio, a Vibo Valentia (Hotel 501, ore 18) verrà ufficialmente presentata la candidatura di Jole Santelli alla presidenza della Regione Calabria.

I lavori saranno introdotti dal senatore e coordinatore provinciale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori. Previsti anche gli interventi del coordinatore regionale dell'Udc, Francesco Talarico, della commissaria regionale di Fratelli d'Italia, Wanda Ferro, e del deputato delle Lega Domenico Furgiuele.

All'importante evento prenderanno parte anche l'eurodeputato Fulvio Martusciello e la senatrice e presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, Licia Ronzulli, da anni collaboratrice di fiducia del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

A concludere l'iniziativa sarà la stessa Jole Santelli, che avrà modo di illustrare, nello specifico, il programma elettorale del centrodestra per tutta la zona centrale della Calabria e per la provincia di Vibo Valentia.

«Sarà un evento di fondamentale importanza», commenta Mangialavori, convinto che la presenza di illustri personalità dei partiti del centrodestra regionale e nazionale sia «un segnale di grande attenzione nei confronti della Calabria e, in particolare, della zona centrale della nostra regione, per troppo tempo dimenticata da partiti e istituzioni. Sono sicuro che, con Jole Santelli alla guida della Cittadella, cambierà tutto e uno dei territori più trascurati d'Italia tornerà a essere una priorità della classe politica regionale».