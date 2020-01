Incendio in capannone nel Vibonese, danni a strutture e animali morti

Un incendio ha distrutto la notte scorsa un capannone uccidendo alcuni animali presenti all'interno. Il fatto si e' verificato in localita' Oliveto di San Gregorio d'Ippona. Le fiamme hanno ridotto in cenere tutto quello che era presente nella struttura, danneggiando anche alcune attrezzature. A domare il rogo sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia che hanno lavorato per quattro ore per spegnere le fiamme. I carabinieri hanno avviato indagini per risalire alle cause dell'incendio.

Dettagli Creato Sabato, 11 Gennaio 2020 13:55