Tentano furto in sportello ticket Tropea, ladri a mani vuote

Persone non identificate hanno tentato di compiere un furto di denaro negli uffici dello sportello ticket dell'Ospedale di Tropea. Non e' il primo episodio del genere che si verifica ai danni dell'ufficio della struttura ospedaliera che dipende dall'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. Secondo quanto e' emerso dai primi rilievi i malviventi hanno segato le grate della finestra del locale e si sono introdotti negli ambienti senza, pero', riuscire a sottrarre alcuna somma di denaro. L'incasso, infatti, era stato ritirato in precedenza. A causa dell'accaduto lo sportello ticket del nosocomio per la giornata di oggi non potra' svolgere alcun servizio e e non potra' essere aperto al pubblico.

Dettagli Creato Sabato, 11 Gennaio 2020 13:28