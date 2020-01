«Per il 2021 Tropea è tra le 43 città candidate al titolo di "Capitale italiana della Cultura"». Lo affermano, in una nota congiunta, la sottosegretaria alla Cultura Anna Laura Orrico e Francesco Aiello, candidato alla presidenza della Regione Calabria per l'alleanza civica del Movimento 5 Stelle. «Si tratta – proseguono – di una candidatura forte, in rappresentanza dell'intera Calabria. Tropea ha tutte le carte in regola per farcela, perché ha bellezze naturali, cultura, storia e tradizione». «La vittoria della "Perla del Tirreno" – sottolineano Orrico ed Aiello – rappresenterebbe un'opportunità straordinaria per l'intera regione. Perciò insistiamo su quel sano orgoglio calabrese di cui parliamo da tempo, affinché ci sia piena collaborazione, della politica, della società civile, dei nostri intellettuali ed accademici, per centrare l'obiettivo». «Dunque abbiamo il dovere – concludono Orrico e Aiello – di abbandonare ogni conflitto, di seppellire lo scetticismo spesso dominante in Calabria e di rimboccarci tutti le maniche per tagliare questo traguardo importante. Dobbiamo muoverci già da adesso e al di là delle appartenenze politiche, perché il tempismo è sempre fondamentale».

Dettagli Creato Sabato, 04 Gennaio 2020 16:16