Briatico (VV), atto vandalico contro "Madonnina del mare": interrogazione di Cirielli (FdI)

"Presenterò un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per fare luce sull'ignobile atto vandalico e sacrilego ai danni della piccola statua della "Madonnina del mare" posta in una grotta del comune di Briatico (Vibo Valentia)". Lo annuncia il Questore della Camera e responsabile delle liste regionali di Fratelli d'Italia in Calabria Edmondo Cirielli: "Qualche delinquente ha decapitato la statua della Madonna e del Bambino, lasciando le teste ai piedi dell'effige. Siamo di fronte ad un gesto orribile che ha lasciato attonita l'intera comunità calabrese. Ma che, purtroppo, non è nuovo visto che - come riportano gli organi di stampa - anche diversi anni fa la statua venne danneggiata. La mia solidarietà ai cittadini di Briatico che ora chiedono giustizia. Mi auguro - conclude Cirielli - che i carabinieri, che hanno avviato subito le indagini, riescano ad identificare in tempi rapidi i colpevoli" .

Dettagli Creato Sabato, 28 Dicembre 2019 12:33