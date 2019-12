Segre cittadina onoraria di Vibo, Pippo Callipo: "Abbiamo bisogno di questi segnali"

«Faccio i complimenti più sinceri alla sindaca e a tutto il consiglio comunale di Vibo Valentia per il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, superstite dell'Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana. L'Italia ha bisogno, in questo clima arroventato dai seminatori di odio e razzismo che speculano sulle paure collettive generate dalla forte crisi economica che connota il Paese e soprattutto le aree più svantaggiate come la Calabria, di segnali di grande attenzione verso la memoria storica e collettiva che, quando è offuscata, produce dubbi e disorientamento». È quanto dichiara il candidato alla Presidenza della Regione Pippo Callipo.

