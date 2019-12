Serra San Bruno (VV), il 20 dicembre “Bruvera h2o3 il suono che avanza”

Serra San Bruno, questa sera Venerdì 20 Dicembre 2019 l'associazione Culturale "Paraphoné" che da molti anni si occupa di ricerca e riproposta delle tradizioni musicali della nostra regione, ha organizzato con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Serra San Bruno (VV) un momento di condivisione e scambio tra generazioni di suonatori di zampogna in Calabria, un'occasione di incontro tra studiosi e ricercatori, artisti e appassionati.

L'evento BRUVERA H2O3 IL SUONO CHE AVANZA avrà inizio oggi pomeriggio alle ore 17:00 con il ritrovo dei suonatori in Piazza P. Tozzo; alle 18:00 presso palazzo Chimirri è prevista invece, la proiezione e il dibattito del film: Una Storia Di Vita, La Musica Attraverso Cinque Generazioni" di Danilo Gatto.

A seguire l'esibizione per le vie del borgo dei "Giganti di Sorianello" e si concluderà in Piazza San Giovanni con una festa a suon di musica tradizionale. In Programma degustazioni con piatti tipici del territorio serrese.

Per il collettivo " Paraphonè" questa manifestazione vuole essere un omaggio alla Zampogna a Chiave delle Serre. Questo strumento, elettivo della cultura rurale e popolare ancora in uso nelle comunità delle serresi dove scandisce ed accompagna le feste religiose e private delle comunità includendo giovani e anziani di ogni estrazione sociale.