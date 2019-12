Falvo neo procuratore di Vibo, il sindaco Limardo: “Grande bagaglio di esperienza”

"L'amministrazione comunale di Vibo Valentia, da me guidata, è orgogliosa e onorata di porgere il benvenuto nella nostra Città al Procuratore della Repubblica Dr. Camillo Falvo. Una personalità di altissimo spessore che la città e noi tutti aspettavamo da tempo. Un profilo professionale, quello del Dr. Falvo, corredato dall'invidiabile bagaglio di esperienza maturato presso la Procura Distrettuale di Catanzaro egregiamente guidata dal Dr. Nicola Gratteri, e che lo ha visto protagonista in numerose indagini, molte delle quali hanno interessato da vicino il territorio di Vibo Valentia. In un territorio assetato di giustizia come il vibonese, non possono sfuggire le parole che abbiamo colto e apprezzato in occasione della cerimonia di insediamento del Dr. Falvo, tenutosi nella mattinata odierna presso il Tribunale di Vibo Valentia: 'mi auguro che presto in questo territorio i cittadini inizino a collaborare, non abbiamo più scusanti e sono sicuro che faremo grandi cose'. Un vero e proprio invito sul quale tutti siamo chiamati a riflettere per comprendere l'alto significato di tale apertura. Così come non è sfuggita l'idea di rinnovamento che intende portare negli uffici di Procura, il volere aprire le porte di un ufficio notoriamente blindato, a tutti i cittadini che avranno voglia di relazionarsi. Ha ragione il Procuratore Falvo nel dire che lascia una procura formidabile come quella di Catanzaro, nel cui solco, siamo certi, vorrà operare anche a beneficio del nostro territorio. Con questo auspicio, rinnovo al dr. Camillo Falvo, a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, il benvenuto, con l'augurio più sincero di un proficuo lavoro". Lo afferma, in una nota, il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo.

Dettagli Creato Mercoledì, 18 Dicembre 2019 17:37