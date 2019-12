Vibo, rapina anziana sola in casa: arrestato 20enne

La Squadra Mobile di Vibo Valentia ha tratto in arresto Bryan Pietro Sicari di 20 anni, già gravato da precedenti di polizia, resosi responsabile di una rapina in danno di un'anziana signora che si trovava da sola in casa, ubicata nel centro di Vibo Valentia.

In particolare, il giovane, dopo aver fatto ingresso nell'abitazione della donna, dalla finestra, l'ha afferrata per un braccio, costretta a rimanere con la faccia rivolta al muro e, intimandole di non voltarsi, ha asportato svariati orologi, monili in oro e argento, 60 Euro in contanti e le chiavi dell'autovettura di proprietà della vittima con la quale si è dato alla fuga.

Avviate immediatamente le ricerche, il rapinatore è stato intercettato, circa tre ore dopo, a Pizzo (VV), da 2 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine "Calabria Centrale", impiegate in servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Vibo Valentia, a bordo dell'autovettura rubata. Sottoposto a perquisizione personale, il ventenne è stato trovato in possesso del materiale provento della rapina perpetrata poco prima. Alla luce di quanto emerso, l'autore del reato è stato condotto presso gli Uffici della Questura e, al termine delle formalità di rito, su disposizione della competente A.G., è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Non si esclude che l'arrestato si sia reso responsabile di episodi analoghi verificatisi nei giorni scorsi, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti.