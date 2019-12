Vibo, consegnati i lavori per la sistemazione del piazzale in località Capannina

Venerdì 13 dicembre 2019 presso la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, il Comandante della Capitaneria di Porto C.F. (CP) Giuseppe Spera e il Sindaco Maria Limardo, accompagnata dall'Assessore ai lavori pubblici Ing. Giovanni Russo, hanno siglato il verbale di consegna dell'area demaniale marittima sita in località Capannina della fraz. Marina, oggetto di intervento di lavori di sistemazione. Tale atto è propedeutico alla firma del contratto dei tanto attesi lavori di sistemazione.

L'intervento – si legge in un comunicato stampa del sindaco di Vibo, Maria Limardo - sarà realizzato grazie all'elargizione di fondi pervenuti in forza dell'art.33 della Legge Regionale n.9/2007, che ha consentito la concessione di un finanziamento costante poliennale, esattamente per anni 25, di € 1.500.000,00, da utilizzare per la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali.

Ancora un'altra pratica tirata dal cassetto e portata avanti con forza e la determinazione del fare, quella di chi vuole raggiungere gli obiettivi.

Il progetto esecutivo prevede i seguenti interventi:

 realizzazione di una barriera soffolta di lunghezza 70 m., il cui nucleo sarà costituito da massi prelevati nella porzione ridossata dal pennello in precedenza realizzato dalla Provincia, poiché è stato accertato che la stessa non è in grado di garantire l'adeguata attenuazione del moto ondoso.

 scogliera radente di protezione del piede del muro posta a quota di 1,77 m s.l.m.m. Tale opera viene realizzata mediante i massi parallelepipedi salpati dalla barriera sommersa. Tutti gli interventi descritti hanno come obiettivo quello di salvaguardare l'integrità del muro esistente mediante l'attenuazione del moto ondoso;

 a tergo del muro è previsto un riempimento con materiale di I^ ctg. sino a quota

dell'estradosso della fondazione, avvolto da un tessuto non tessuto per evitare l'intasamento con materiale fine.

Il tutto viene completato da un pacchetto stradale, mentre il muro – si legge nel comunicato stampa del sindaco di Vibo - verrà affiancato da un marciapiede costituito da massetto e pacchetto di pavimentazione.

Dalla sia pur sintetica descrizione, si intuisce che si tratta di rilevanti interventi strutturali finalizzati ad attenuare il moto ondoso e limitare i danni che fino ad oggi hanno devastato e deturpato uno dei tratti di spiaggia più belli della nostra città. Purtroppo, alla gioia dei risultati fin qui ottenuti con il predetto intervento, si aggiunge, la consapevolezza che, tale opere, da sole, non risolveranno la più articolata e complessa problematica, atteso che, per la realizzazione di tutte le opere previste da un apposito master plan servono ingenti risorse economiche, già oggetto di stanziamento da parte della Regione Calabria con delibera n. 495 del 6 novembre 2018, e che ancora non ha visto la luce nonostante i numerosi interventi effettuati presso la Cittadella. Si richiede pertanto maggiore sensibilità del livello regionale affinché siano trasferiti al più presto nelle casse comunali i fondi di cui la Città ha diritto.