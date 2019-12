Vibo, Corecom: domani l’incontro conclusivo del progetto “#I’mNotFake – Come difendersi dalle fake news”

Domani, martedì 17 dicembre alle ore 9.30, presso la Sala Consiliare della Provincia di Vibo Valentia, si terrà, in sessione plenaria, l'incontro conclusivo del progetto "#I'mNotFake – Come difendersi dalle fake news" organizzato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) in collaborazione con l'associazione culturale "Colorimusicali" e promosso nei mesi scorsi, negli istituti superiori vibonesi.

Come da programma allegato, si comincerà con i saluti istituzionali del presidente della Provincia Salvatore Solano e del sindaco della città Maria Limardo. A seguire gli interventi del Segretario regionale del Corecom Calabria, l'avvocato Frank Mario Santacroce, e dei professionisti Bruno Cutrì (ingegnere informatico), Laura Pugliese (avvocato) e Maria Laura Barbuto (giornalista) che si sono occupati, ognuno per le proprie competenze, dello svolgimento del progetto al quale hanno preso parte oltre 600 studenti delle scuole superiori che hanno aderito all'iniziativa.

Nell'era del digital e del visual, quello delle fake news è un tema tanto attuale quanto spinoso e merita di essere approfondito, al fine di creare le giuste condizioni per distinguere le notizie vere da quelle false e/o tendenziose che trovano terreno fertile soprattutto sui social network. A margine delle lezioni tenute dai professionisti nei singoli istituti, l'incontro di domani sarà nuova occasione per ribadire l'importanza della corretta informazione e del processo di verifica al quale necessita di essere sottoposta ogni notizia, attraverso l'applicazione di una serie di metodologie.