Vibo, celebrazione eucaristica interforze per la preparazione al Natale

In preparazione al Santo Natale è stata officiata presso il Duomo di San Leoluca, dai cappellani militari della Guardia di Finanza e dei Carabinieri – Don Ignazio Iacone e Don Aldo Ripepi, alla presenza del Prefetto di Vibo Valentia – Dott. Francesco Zito e di numerose altre Autorità civili e militari, una celebrazione eucaristica a beneficio delle Forze Armate, di Polizia e degli altri Corpi dello Stato operanti nel territorio vibonese. Durante l'omelia Don Ignazio si è soffermato sul significato del Natale, in particolare, sull'amore incondizionato che Dio ha verso i suoi figli: "Dio alla ricerca dell'uomo", come il pastore del vangelo che va alla ricerca della pecorella smarrita.

Come da tradizione, prima della benedizione, è stata letta la "Preghiera per la Patria" ed alla fine della celebrazione il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza ha inteso sottolineare l'importanza della comunione di intenti e della condivisione di valori e principi da parte di tutti gli intervenuti per dare risposte concrete ai cittadini. Il Col. Prosperi ha riservato un augurio particolare ai numerosi giovani Allievi Agenti della Polizia di Stato presenti, che rappresentano il futuro, ed ai colleghi in congedo delle associazioni combattentistiche ed Arma che invece rappresentano le nostre radici; un sentito pensiero anche per quanti, appartenenti alle Forze Armate, di Polizia ed altri Corpi dello Stato, hanno perso la vita nell'adempimento del proprio dovere, in quanto il Servizio prestato fino in fondo a favore del cittadino, a volte, comporta anche il sacrificio della vita. La Cerimonia religiosa è stata allietata dal coro del conservatorio di musica "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia diretto dal Maestro Gianfranco Cambareri.