Vibo, domani l’incontro in Prefettura sulla campagna “La libertà non ha pizzo”

La Prefettura di Vibo Valentia rende noto che domani 6 dicembre alle ore 10:00, aderendo all'iniziativa dell'Associazione Libera, si svolgerà presso la propria sede un incontro per approfondire la tematica riguardante la campagna dell'Associazione Libera dal titolo "La libertà non ha pizzo", avente come finalità la promozione sul territorio provinciale di iniziative volte a sensibilizzare le imprese a denunciare gli atti estorsivi ed usurari subiti, nonché per offrire supporto e ausilio agli imprenditori che si oppongono alle richieste della criminalità organizzata.

Sono invitati all'incontro i rappresentanti di Confindustria, della Camera di Commercio, di Confesercenti, di Confcommercio, del CNA, della Confagricoltura, di Confartigianato, di Federalberghi, della Federazione Prov.le Tabacchi e dell'Associazione Albergatori di Vibo Valentia.