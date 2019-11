Revolver e munizioni dentro casa: un arresto a Vibo Valentia

Una pistola revolver nascosta in un borsone all'interno di un armadio e 57 proiettili occultati nella tasca di un giubbotto e in un contenitore nella cucina. E' quanto scoperto dai Carabinieri della Stazione di Vibo Marina, nella frazione Longobardi, in casa di Alberto Marchese, un 39enne gia' noto alle forze dell'ordine nel corso di una perquisizione domiciliare. L'uomo e' stato arrestato con l'accusa di detenzione illegale di arma clandestina. In particolare, nell'appartamento ubicato al piano terra, i militari dell'Arma hanno trovato una pistola revolver calibro 22 con matricola abrasa e relativo munizionamento composto da 57 proiettili. Mentre l'arma era stata occultata in un armadio, le munizioni erano state suddivise e nascoste dentro un giubbotto e sotto alcuni stracci in un contenitore della cucina. Espletate le formalita' di rito, Alberto Marchese e' stato arrestato e trasferito nel carcere di Vibo a disposizione dell'autorita' giudiziaria. (Agi)

Dettagli Creato Sabato, 30 Novembre 2019 12:50