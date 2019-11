Pizzo (VV), ecco il calendario degli eventi natalizi

La bellezza di Pizzo e la magia del Natale, mix vincente che renderà ancora più suggestiva la città napitina. Ricco di eventi – si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa del sindaco di Pizzo - il calendario delle manifestazioni promosse e patrocinate dall'amministrazione Callipo, in collaborazione con Calabria Eventi. A darne notizia è il consigliere con delega al Turismo Sharon Fanello, che sottolinea con soddisfazione l'impegno del Comune, «che ha stanziato fondi di bilancio per supportare l'organizzazione delle singole iniziative durante tutto il periodo natalizio».

Si partirà sabato 7 dicembre con l'inaugurazione dei mercatini di Natale del luna park per bambini e la slitta di Babbo Natale. Installazioni che saranno presenti in piazza della Repubblica fino al 6 gennaio, quando si chiuderà il calendario degli eventi con la grande festa dell'Epifania.

Tanti gli appuntamenti musicali, che vedranno protagonisti i giovani artisti napitini, con l'atteso concerto di Natale dell'Orchestra di fiati della Città di Pizzo.

Non mancheranno imperdibili occasioni per i più golosi e per chi vuole vivere l'atmosfera natalizia con i piatti della tradizione gastronomica calabrese. In questo contesto, di grande importanza per i produttori vinicoli e gli appassionati, sarà il convegno con degustazione dei vini calabresi di qualità, che si terrà il 9 dicembre al Castello Murat, promosso e patrocinato dalla Regione.

Il 15 dicembre, poi, l'imperdibile grande festa della Nutella, sempre in piazza della Repubblica.

Nel solco della tradizione religiosa è, invece, l'atteso ritorno del suggestivo presepe vivente, che il 26 dicembre sarà organizzato dalla parrocchia di San Giorgio. Appuntamento che ormai attrae fedeli e visitatori da ogni parte della Calabria, per ammirare le vie del centro storico che si trasformeranno in una piccola Betlemme.

Alla Marina di Pizzo saranno i ragazzi di Experience House, che gestiscono la Tonnara, ad organizzare una serie di eventi diretti principalmente ai più piccini, con laboratori creativi, proiezione di film natalizi e l'allestimento, il 22 dicembre, della casa di Babbo Natale.

Importante contributo lo daranno anche i ragazzi della Consulta giovanile comunale, che anche quest'anno cureranno una serie di iniziative e giochi che si aggiungeranno alle tante manifestazioni.

«Nei prossimi giorni - aggiunge Fanello – sarà diffuso un calendario dettagliato degli appuntamenti, con i relativi orari. Intanto, domani, giovedì 28, verranno accese le luminarie nel centro storico, e l'atmosfera del Natale comincerà ad avvolgere Pizzo».