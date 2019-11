Serra San Bruno (VV), l’amministrazione si muove per gli ex Lsu/Lpu: “Attiviamo i percorsi necessari per la stabilizzazione”

"Attivare tutte le azioni necessarie per rendere possibile la stabilizzazione dei 52 lavoratori a tempo determinato (ex Lsu ed ex Lpu) in servizio presso l'Ente, fermo restando la sussistenza delle condizioni di legge ed il rispetto dei requisiti e dei vincoli di finanza pubblica". È questo lo scopo dichiarato dall'Amministrazione comunale di Serra San Bruno che, con apposita deliberazione di Giunta, ha autorizzato il primo cittadino Luigi Tassone "alla formulazione e all'inoltro al competente Dipartimento regionale dell'istanza di ammissione al finanziamento ministeriale e regionale per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente e di pubblica utilità".

Dunque, sarà attivata un'interlocuzione con gli Uffici regionali e statali al fine di individuare una strada percorribile per la risoluzione definitiva della problematica.

"Abbiamo intenzione – ha infatti affermato il sindaco – di arrivare ad una conclusione positiva per questi lavoratori che da oltre tre lustri prestano servizio con generosità consentendo di erogare servizi essenziali. La nostra volontà è quella di dare certezze individuando, unitamente e secondo le indicazioni dei livelli superiori di governo, la via che possa portare a quella stabilizzazione che garantirebbe serenità alle loro famiglie. Siamo e saremo – ha concluso Tassone - sempre accanto ai lavoratori, consapevoli dei sacrifici che compiono quotidianamente per svolgere in maniera professionale i loro compiti".