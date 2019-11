Vibo Valentia: rinviata causa maltempo la presentazione di "Gotha"

La presentazione del libro "Gotha", scritto dal giornalista e scrittore Claudio Cordova, direttore del "Dispaccio", organizzata dal Rotary Club Hipponion di Vibo Valentia ed in programma all'Auditorium dello Spirito Santo di via Francesco Fiorentino, è stata rinviata sine die per una improvvisa e possibile allerta meteo prevista sulla zona per le ore 10 della mattinata di domani, lunedì 25, data in cui era stato programmato lo svolgimento.

A darne notizia è stato il Presidente del Club, Mario Di Fede.

"Considerato che i principali interlocutori dell'evento, a cui erano stati invitati come relatori l'imprenditore Pippo Callipo ed il Presidente dell'Ordine degli avvocati, Domenico Sorace- dichiara Mario Di Fede - sarebbero stati gli studenti delle Scuole Superiori della città e che l'avviso della possibile allerta meteo gli avrebbe impedito, quasi sicuramente, di non poter uscire dalle scuole per raggiungere la sede dell'incontro con il giornalista Claudio Cordova, si è ritenuto opportuno rinviarlo sine die. Ringrazio i Dirigenti scolastici e quanti hanno offerto ugualmente la loro piena disponibilità per l' evento rinviato, e tra questi Pippo Callipo, Domenico Sorace ed il Direttore del Conservatorio "F. Torrefranca"Francescantonio Pollice "