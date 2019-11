Vibo, lunedì tutti in piazza contro la violenza alle donne

Si parte dalle 10 da Piazza Municipio per proseguire poi con una serie di iniziative che si concluderanno in tarda serata alla Biblioteca Comunale. Fitto il programma promosso dal Comune di Vibo Valentia, dal sindaco Maria Limardo e dall'assessore alla Cultura e Pari Opportunità Daniela Rotino, che ha voluto coinvolgere per l'importante giornata tutte le istituzioni, le scuole superiori, gli artisti e tutti gli attori sociali della Città.

Si celebrerà cosi a Vibo Valentia, la "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", con il corteo delle scuole, al quale sono stati invitati tutte le istituzioni, che partirà da Piazza Municipio alle ore 10.00 e proseguirà lungo corso Vittorio Emanuele III e che, a cura dall'assessore Rotino, si concluderà con un riconoscimento, in seguito all'invito rivolto alle scuole per il concorso "Lo slogan perfetto" in collaborazione con la libreria Mobilio che offrirà un buono libri. In piazza Municipio ci sarà per l'occasione un allestimento coreografico di scarpette rosse. L'invito degli organizzatori è quello di far indossare agli alunni ed ai partecipanti delle scarpe rosse o altro indumento o segno distintivo in rosso.

Il programma proseguirà nel pomeriggio dalle 17.00 alla Biblioteca Comunale, con i saluti del sindaco Maria Limardo e degli assessori alla Cultura e Pari Opportunità Daniela Rotino e all'Istruzione Franca Falduto, seguiti dall'inaugurazione della Mostra di scultura dell'artista Beatrice Summa, e la lettura di poesie tratte dal libro "Domani donna" della stessa artista, a cura del gruppo teatrale dell'Istituto "Morelli- Colao".

A seguire, l'importante contributo della dott.ssa Francesca Roberto, Commissario Capo della Polizia, che entrerà nel vivo della tematica con il suo interessante intervento. Si proseguirà con la presentazione del libro "Rosaria detta Priscilla e le altre" della scrittrice vibonese Titti Preta. Finale in musica con gli alunni del Liceo Musicale "Capialbi", Simone Michele Tolomeo alla fisarmonica e Jacopo Aversano alla chitarra. A conclusione dell'incontro gli alunni dell'istituto Alberghiero offriranno un omaggio alle donne.