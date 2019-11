Vibo, il 25 novembre il Rotary consegna una panchina rossa contro ogni forma di violenza

"Il tema della lotta alla violenza, nella giornata contro la violenza femminile, quest'anno è particolarmente sentito a Vibo Valentia".

E' quanto si legge in una nota diffusa dal Rotary club Vibo Valentia.

"Lunedì 25 novembre 2019 ore 12.30, di fronte all'ingresso del Tribunale di Vibo Valentia , il Rotary club Vibo Valentia, presieduto dall'avv. Sonia Lampasi, consegnerà alla cittadinanza una panchina dipinta di rosso a testimonianza della lotta a ogni forma di violenza. La panchina rossa in tutta Italia è divenuta simbolo della forte volontà dei cittadini di combattere la violenza imperante. Ed è proprio con questo spirito che il Rotary Club Vibo Valentia ha effettuato questa scelta. Non a caso la panchina è posta dinanzi al Tribunale, quale presidio di giustizia e tutela dei deboli. Il monumento sarà imperitura testimonianza che anche a Vibo Valentia per la violenza non c'è alcun posto" .

-- banner--