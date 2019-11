L'Esercito svolge attività informativa a favore del Gruppo della Protezione Civile di Nicotera (VV)

I militari dell'Esercito Italiano, inquadrati nel Raggruppamento "Calabria-Sicilia Orientale" che opera nell'ambito dell'Operazione "Strade Sicure", in Nicotera (VV), hanno condotto un'attività a favore del locale Gruppo di Protezione Civile volta a far conoscere alcune capacità e condividere le esperienze che l'Esercito Italiano conduce in caso di intervento per pubbliche calamità. L'evento ha permesso di accrescere il livello di conoscenza reciproca, nell'ottica di una sempre maggiore sinergia tra le Istituzioni che operano sul terreno in favore della collettività.

Le Istituzioni locali hanno peraltro posto particolare enfasi sulla necessità di promuovere iniziative volte a valorizzare forme di virtuosa aggregazione della comunità locale come quella rappresentata dal Gruppo di Protezione Civile di Nicotera, costituito solo nel mese di giugno del 2018, in un più ampio disegno di perseguimento del bene collettivo e di contrasto alle più diverse forme di illegalità. In tale contesto, i militari dell'Esercito hanno fornito un proprio contributo promuovendo un evento di formazione ed informazione a favore dei giovani volontari del Gruppo. L'evento si è sviluppato prima con l'illustrazione di esempi di alcuni compiti specifici svolti dall'Esercito in attività di concorso nelle Pubbliche Calamità. Successivamente, sono state condivise alcune esperienze attraverso testimonianze del personale, che a suo tempo ha contribuito al soccorso alla popolazione nell'alluvione che ha colpito il Bellunese nell'autunno 2018.

Presenti all'evento le Autorità locali e cittadini a testimonianza dell'apprezzamento della costante opera dei militari. Il personale protagonista dell'attività è tratto dal 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine e dal 66° Reggimento di Fanteria Aeromobile di Forlì che, unitamente agli altri reparti della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, sono impegnati in terra calabrese e siciliana da circa 5 mesi nel concorso alle Autorità di Pubblica Sicurezza nel presidio del territorio.