Vibo Valentia: Piazza Municipio ospita il torneo sportivo “Un Calcio in strada”

La società Crazy Lions Club in collaborazione con il Centro regionale sportivo Libertas Calabria e la rete nazionale sportiva Iscafat indice ed organizza un torneo regionale di calcio dedicato ai bambini ed alle bambine. L'iniziativa "Un calcio in strada" si svolgerà giorno 17 novembre 2019, in piazza Martiri d'Ungheria a Vibo Valentia, dalle ore 14.30 alle 18.30. Al torneo calcistico, che ha come obiettivo la promozione di valori fondamentali come quelli del rispetto, della condivisione e dell'integrazione sociale, potranno partecipare i calciatori nati negli anni 2011/2012 e 2013/2014, appartenenti rispettivamente alle categorie "Primi calci" e "Piccoli Amici" e regolarmente tesserati con la propria società per la stagione. Tutte le gare (almeno 4 per ogni squadra) saranno disputate su un unico tempo della durata di 15 minuti e si giocheranno 4 vs 4. Il programma prevede il raduno dei partecipanti fissato per le ore 14.30, a seguire i saluti delle autorità e la sfilata delle squadre in gara. Alla fine della giornata di sport, la manifestazione si chiuderà con la cerimonia di premiazione dei piccoli calciatori.

Dettagli Creato Venerdì, 15 Novembre 2019 08:04