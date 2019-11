Pizzo (VV), un incontro pubblico per presentare l'intervento per la realizzazione del Lungomare

Giovedì 14 novembre, alle ore 18, nella sala della Tonnara di Pizzo, l'Amministrazione comunale illustrerà ai cittadini il progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione del lungomare che collegherà la Marina alla Seggiola, mettendo in sicurezza l'area ai piedi del costone su cui sorge il centro storico napitino. All'incontro con i cittadini parteciperanno il sindaco Gianluca Callipo, l'assessore ai lavori pubblici Maria Pascale, gli altri componenti della giunta e i consiglieri comunali. L'appuntamento servirà anche per illustrare ulteriori interventi che il Comune si appresta a realizzare.

«Abbiamo voluto organizzare questo momento di confronto con la cittadinanza - spiega il primo cittadino - per l'importanza che rivestono i lavori in questione, non solo in termini finanziari, visto che verranno impiegati fondi pubblici per circa 3,5 milioni di euro, ma soprattutto per il significato di riqualificazione urbanistica che quest'opera assume. L'area ai piedi della rupe diventerà fruibile e metterà in collegamento la Marina con il borgo dei pescatori, completando anche l'anello pedonale che cinge il nucleo più antico della città. Pizzo potrà recuperare così uno spazio oggi negato, aumentando ulteriormente il proprio appeal turistico».

Nucleo centrale dell'intervento resta la messa in sicurezza dell'area, anche attraverso il ripascimento delle barriere frangiflutti.

Dettagli Creato Martedì, 12 Novembre 2019 17:59