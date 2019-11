Vigili del fuoco, venerdì 4 ore di sciopero e sit-in davanti alla Prefettura di Vibo Valentia

Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL E CONFSAL dei Vigili del Fuoco hanno indetto per venerdì 15 novembre quattro ore di sciopero nazionale di categoria. Le iniziative messe in capo scaturiscono dalla vertenza unitaria lanciata lo scorso giugno dai sindacati VVF con lo scopo di chiedere al Governo risorse adeguate in legge di bilancio tali da consentire anche il rinnovo del Contratto di lavoro, scaduto ormai da quasi un anno e un riconoscimento retributivo e previdenziale dignitoso; maggiori tutele contro gli infortuni sul lavoro e per il riconoscimento delle malattie professionali; un piano assunzionale adeguato, a garanzia di una maggiore sicurezza del personale, che diminuisca i carichi di lavoro troppo elevati e abbassi l'esposizione ai rischi a cui sono soggetti i Vigili del Fuoco quotidianamente. Durante l'astensione dal lavoro sarà in ogni caso garantita l'attività di soccorso tecnico urgente alla popolazione. Si comunica inoltre che nell'ambito della giornata di sciopero e al fine di sensibilizzare la popolazione e le Istituzioni locali, una rappresentanza dei lavoratori e di delegati sindacali manifesterà dalle ore 16 alle ore 18 nello spazio antistante la Prefettura di Vibo Valentia.

