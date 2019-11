Coldiretti: la giornata Interprovinciale del Ringraziamento celebrata a Mileto da mons. Luigi Renzo

Si è svolta nella Basilica Cattedrale di Mileto (VV) la 69ª Giornata del Ringraziamento organizzata dalla Coldiretti Interprovinciale di Vibo -Catanzaro-Crotone. La celebrazione è stata presieduta dal Vescovo mons. Luigi Renzo. "Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita" è il titolo del Messaggio dei vescovi italiani. La Giornata del Ringraziamento porta al centro di tutte le comunità il settore agricolo, i suoi valori e le sue tradizioni; con il suo profondo significato è parte indelebile delle radici e della storia della Coldiretti. "Terra – ha detto mons. Renzo - che è diventata nuova fonte di vita e di speranza per tanti giovani. È in atto – ha aggiunto - un cambiamento epocale: il mestiere della terra non è più considerato l'ultima spiaggia di chi non ha un'istruzione e ha paura di aprirsi al mondo, ma è la nuova strada del futuro per le giovani generazioni, a partire proprio dalla Calabria ma queste giovani generazioni non vanno illuse ma accompagnate per realizzare i progetti di futuro. Coldiretti - ha detto – lo sa fare bene fedele alle proprie radici cristiane di attualizzazione della dottrina sociale della chiesa e per questo la incoraggio a costruire sempre una società solidale a misura d'uomo. Hanno partecipato alla giornata che si è caratterizzata con l'offerta all'altare dei doni della terra e la benedizione dei mezzi agricoli sul sagrato del duomo il presidente della Amministrazione provinciale di Vibo Valentia Salvatore Solano, il sindaco di Mileto Fortunato Salvatore Giordano, il presidente di Legambiente di Ricadi Franco Saragò. Presenti inoltre il consigliere ecclesiastico della Coldiretti don Pietro Pulitanò, il presidente e il direttore della Coldiretti Interprovinciale rispettivamente Fabio Borrello e Pietro Bozzo e il delegato interprovinciale di Giovani Impresa Coldiretti Giuseppe Porcelli. Nel saluto finale è intervenuto il presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto che ha ringraziato il Vescovo per le sue forti parole di incoraggiamento ha messo in risalto il grande ruolo dell'agricoltura nel contesto economico e sociale regionale e che l' agricoltura è centrale in un percorso verso uno sviluppo sostenibile perché la sostenibilità fa bene alle aziende e ai territori.

Dettagli Creato Domenica, 10 Novembre 2019 19:07