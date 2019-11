Vibo Valentia, albero cade sulla Statale 18: nessun ferito

Tragedia sfiorata sulla Statale 18 nel tratto che collega Vibo Valentia alla frazione Marina. A pochi metri dal bivio per Longobardi un albero, forse a causa della pioggia e del vento degli ultimi giorni, si e' piegato andando a cadere sulla carreggiata che e' stata completamente ostruita. Solo per caso non ci sono stati problemi per l'incolumita' degli automobilisti che, quotidianamente, percorrono l'arteria. In quel momento, infatti, non passava alcuna vettura. Inevitabili, pero', sono stati i disagi per la circolazione stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale dell'Anas che si sono occupati della rimozione dell'albero e della messa in sicurezza della circolazione stradale.

Dettagli Creato Sabato, 09 Novembre 2019 12:48