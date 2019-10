Vibo, Unità Nazionale e Forze Armate: il 4 novembre manifestazione celebrativa

La Prefettura di Vibo Valentia rende noto che il prossimo 4 novembre, in occasione del giorno dell''Unità Nazionale e delle Forze Armate, si svolgerà la manifestazione celebrativa che avrà inizio alle ore 10,00 presso il Monumento ai Caduti. Nel corso della cerimonia si procederà alla deposizione della corona d'alloro ed alla lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa. La cittadinanza è invitata a partecipare al momento celebrativo. Si ricorda che nelle giornate del 4 e del 5 novembre sarà possibile visitare, in provincia di Vibo Valentia, i seguenti Comandi militari: - Comando Compagnia Carabinieri Serra San Bruno, viale Certosa, 16; - Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, via Molo, 1; - Comando Provinciale della Guardia di Finanza Vibo Valentia, via Emilia, 11.

