Vibo, al via il progetto nelle scuole per difendersi dalle fake news

Industriale e Geometra di Vibo Valentia sono stati gli istituti superiori che hanno aderito e dato il via al progetto "#I'mNotfake – Come difendersi dalle Fake News" organizzato e promosso dal Comitato Regionale per le Comunicazioni in collaborazione con l'associazione culturale "Colorimusicali". L'iniziativa partecipata dagli studenti delle prime classi dell'istituto superiore vibonese ha avuto come obiettivo quello di indagare le caratteristiche della corretta informazione e fornire ai ragazzi gli strumenti adatti per l'apprendimento delle tecniche da applicare per difendersi, invece, dalle fake news, non solo da quelle facilmente riconoscibili ed identificabili come tali ma, anche e soprattutto, dalle notizie manipolate, esagerate, omissive o tendenziose. È stata la dirigente scolastica Maria Gramendola ad accogliere con entusiasmo il progetto e a stimolare gli studenti a dedicarsi allo stesso.

A presentare l'iniziativa è stato il presidente dell'associazione "Colorimusicali", Michele Pagano, che ha affidato ai relatori l'argomentazione dell'articolato e complesso tema delle fake news, sottolineando l'importanza delle figure dei professionisti che hanno illustrato, facendo riferimento al mondo digitale ed alla realtà virtuale, la problematica della circolazione e divulgazione di false notizie, ognuno secondo le proprie competenze. Sono stati l'ingegnere informatico Bruno Cutrì, l'avvocato Laura Pugliese e la giornalista Maria Laura Barbuto ad accompagnare i ragazzi del Geometra e dell'Industriale nello svolgimento delle attività teoriche e pratiche legate alla realizzazione del progetto.

"#I'mNotFake – Come difendersi dalle fake news" coinvolgerà anche gli altri istituti superiori di Vibo Valentia ed il prossimo appuntamento con l'iniziativa è previsto per il 5 novembre 2019, presso l'istituto alberghiero "Gagliardi".