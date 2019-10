Festival "Leggere&Scrivere", Orrico (M5S): "Fiore all'occhiello Calabria"

"Il Festival Leggere&Scrivere di Vibo Valentia e' un fiore all'occhiello del panorama culturale della nostra regione, la sua eco si propaga nel resto del Mezzogiorno, arrivando fino al resto d'Italia". Lo ha detto la sottosegretaria al ministero dei Beni Culturali e del Turismo, Anna Laura Orrico, ospite della kermesse in corso a Vibo Valentia. "E' una vetrina dell'altra Calabria - ha aggiunto Orrico - per fortuna lontana dall'immagine che i media danno di questo territorio. La proposta di legge di incentivo alla lettura che prevede l'istituzione della Capitale Italiana della Lettura e' in dirittura di arrivo. L'auspicio e' che Vibo Valentia lo possa diventare".

