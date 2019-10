"Una notizia molto dolorosa che dimostra come la situazione in Calabria sia catastrofica: e' necessario un intervento di emergenza da parte del governo e tutte le regioni dovrebbero assumere e promuovere un 'patto di solidarieta' economica e di professionisti' per sostenere la sanita' calabrese". Lo afferma all'ANSA il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, alla notizia del decesso del feto in grembo a una donna di 32 anni che non ha potuto effettuare il parto cesareo per mancanza di anestesisti all'Ospedale di Vibo Valentia.

"Le conseguenze della disorganizzazione della Sanita' non possono ricadere sui cittadini. Per questo - ha sottolineato Anelli - bisogna fare il punto sulla questione Calabria perche' il sistema non ha finora funzionato". Da qui la richiesta di un "intervento di emergenza" da parte del governo ma anche di un 'Patto di solidarieta'' da parte delle Regioni che, ha concluso, "dovrebbero contribuire a tamponare l'attuale emergenza di questa Regione fornendo professionisti ma anche risorse economiche".