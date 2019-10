Emergenza Sanità nel Vibonese, Tassone convoca il Comitato di rappresentanza dei sindaci

Il presidente della Conferenza dei sindaci Luigi Tassone ha convocato il Comitato di rappresentanza dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia per il 14 ottobre alle ore 10.30. La discussione, alla quale prenderà parte anche il direttore generale dell'Asp Elisabetta Tripodi, verterà principalmente sulla carenza di anestesisti nell'Asp e sulle problematiche del Reparto di Ginecologia e Ostetricia riemerse anche negli ultimi giorni. Ma non è escluso che il dibattito si allarghi ad ulteriori argomenti. In considerazione della gravità della situazione, è stato invitato a partecipare il presidente della Commissione Sanità Michele Mirabello.

L'obiettivo è quello di studiare possibili soluzioni per arginare le difficoltà del settore.

