Maltempo, alla Prefettura di Vibo riunione operativa dell’Unità di Crisi

In via preventiva, la Prefettura di Vibo Valentia sta monitorando la situazione del maltempo sul territorio vibonese. Per questo pomeriggio è programmata presso la stessa Prefettura una riunione operativa dell'Unità di Crisi per un punto di aggiornamento, atteso il codice arancione previsto fino alla mezzanotte e dichiarato nel primo pomeriggio odierno dalla Sala Operativa della Protezione Civile Regionale. L Unità di Crisi si intenderà permanentemente allertata e, ove necessario, verrà ulteriormente riconvocata presso la Prefettura.

Dettagli Creato Lunedì, 07 Ottobre 2019 15:18