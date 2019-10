Bando di gara da 500.000 euro per ripristino ponte di Drapia

Il ripristino della SP 18, tratto Drapia Gasponi ponte torrente Burmaria, chiuso al traffico da novembre 2018, quando le piogge torrenziali hanno provocato il cedimento di una parte del terreno adiacente il ponte, ha imboccato la dirittura di arrivo.

L'apertura delle buste per il bando di gara di 500.000 euro " Lavori urgenti per la messa in sicurezza ed il ripristino della SP 18 Drapia Gasponi" è fissata infatti per le 9:30 del 8/10/2019 presso la sede della Provincia di Vibo Valentia.

Trattandosi di una gara telematica si può prendere visione di quanto avviene anche online collegandosi al sito provincia.vibovalentia.it.

A giorni avremo quindi l'aggiudicazione dei lavori per il ripristino del tracciato.

Dopo l'aggiudicazione verrà fatta la verifica del possesso dei requisiti per la ditta vincitrice ai fini della stipula del contratto. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito della procedura della normativa antimafia.



"Un importante risultato - sottolinea il Sindaco Alessandro Porcelli - dopo mesi di duro lavoro e di numerosi incontri con tutti gli organi interessati. In campagna elettorale abbiamo più volte sottolineato che questa era la nostra prima priorità e così è stato." L'amministrazione comunale di Drapia ringrazia per l'ottimo, l'assessore regionale alle infrastrutture Musmanno, il consigliere regionale Mirabello, il presidente della provincia Solano, la Protezione Civile, lavoro l'ufficio tecnico provinciale che ben si è adoperato per raggiungere l'obiettivo nei termini stabiliti e tutti i dirigenti della provincia che in questi mesi hanno collaborato per risolvere la problematica.