Picchia la madre ultrasettantenne, arrestato nel Vibonese

Ha malmenato la madre ultrasettantenne e non si e' placato nemmeno dopo l'arrivo dei carabinieri. Un uomo di 46 anni e' stato arrestato e posto ai domiciliari, a Gerocarne, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Ricevuta una richiesta di intervento da parte di una donna per le percosse ricevute dal figlio, i militari sono intervenuti in casa dell'anziana e hanno constatato che la donna presentava sul corpo vari ematomi ed escoriazioni. Il figlio, presente nell'abitazione, malgrado l'arrivo dei militari ha continuato ad inveire tentando di scagliarsi nuovamente contro la madre. Il quarantaseienne e' stato bloccato e arrestato in flagranza di reato. In corso accertamenti per risalire alle motivazioni alla base dei maltrattamenti.

Dettagli Creato Sabato, 05 Ottobre 2019 13:50