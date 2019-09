Fermati con cocaina: denunciati due ragazzi nel Vibonese

Due ragazzi denunciati a Serra San Bruno (VV) per possesso di droga. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno hanno controllato l'auto nel corso di un servizio di controllo del territorio nell'area industriale. I militari notavano da subito la presenza di alcuni ragazzi a bordo dell'Alfa Romeo nera che, però, cercavano di non farsi notare nascondendosi. Ovviamente, i militari hanno da subito deciso di avvicinarsi al mezzo insospettiti dalle circostanze e dall'atteggiamento guardingo degli occupanti del veicolo. Ivi giunti, i militari notavano da subito la presenza dei ragazzi, ed in particolare uno di questi aveva buttato sul tappetino interno della propria autovettura della sostanza di colore bianco. I militari, quindi, iniziavano a fare una perquisizione personale e veicolare ove rinvenivano, complessivamente, 8 dosi di cocaina occultate all'interno della vettura. I Carabinieri hanno quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio B.A, 34enne e T.F., 28enne, entrambi originari della cittadina della certosa ed entrambi già conosciuti agli inquirenti.

