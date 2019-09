Riunione Province a Vibo, appello enti Sud a Ministro: "Siamo una risorsa"

"Le Province del Sud vogliono essere considerate una risorsa, una chiave essenziale per lo sviluppo del Paese. Abbiamo tanti problemi, bilanci ancora in crisi e risorse insufficienti per assicurare i servizi ai cittadini. Ma abbiamo grandi potenzialita' e capacita' di progettare un futuro diverso per le nostre comunita'. Chiediamo di essere ascoltati e di avviare con il Governo una nuova stagione di confronto e collaborazione. Ci rivolgiamo in particolare al Ministro per il sud, Giuseppe Provenzano, perche' convochi quanto prima una riunione con gli amministratori del Mezzogiorno. Le Province sono pronte a dare il loro contributo". Lo ha detto il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, componente del Direttivo dell'Upi nazionale, intervenendo alla riunione dei Presidenti delle Province del Mezzogiorno svoltasi a Vibo Valentia.

"Senza riequilibrio territoriale - ha detto, da parte sua, il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano, che ha promosso l'iniziativa - il futuro sara' piu' debole per tutti. Dobbiamo partire quindi dal Sud perche' quest'area e' al centro del Mediterraneo e puo' rappresentare una potenzialita', non solo per se stesso ma per l'intero Paese". Messaggio rilanciato dai presidenti della Province di Cosenza, Franco Iacucci, e di Catanzaro, Sergio Abramo, che hanno sottolineato anche "la necessita' di un maggiore impegno da parte delle Regioni a sostegno degli enti locali". Il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, e il Direttore dell'Upi della Puglia, Roberto Serra, hanno lanciato un invito agli enti locali "a fare rete al fine di costruire sinergie per valorizzare le tante potenzialita' del Sud".