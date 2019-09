Nicotera (VV), Macrì (Lega): "Settimane impegnative, incontrare Salvini un onore"

"Gli ultimi giorni, per noi della Lega Nicotera, sono stati pieni di appuntamenti di militanza.

Partendo dal gazebo contro il governo delle poltrone, dove abbiamo raccolto moltissime firme da parte dei cittadini nicoteresi, e finendo ieri con l'arrivo del segretario federale Matteo Salvini al teatro Morelli di Cosenza". Lo scrive Antonio Macrì, Consigliere Lega e Coordinatore Cittadino Nicotera.

"La nostra presenza in piazza Cavour a Nicotera è stata apprezzata da tanti cittadini, che si sono recati alla nostra postazione a firmare contro il governo "CONTE/MONTI", un governo nato dall'inciucio tra Grillini e PDini, che non piace affatto alla maggioranza del popolo italiano.

La popolazione ha espresso il suo dissenso verso la strana creatura che oggi governa il nostro paese e che nei primi 15 giorni altro non ha fatto che pensare a cosa tassare e a come riempire la nostra Italia di immigrati arricchendo le cooperative e i trafficanti di esseri umani.

Per quanto concerne la venuta di Salvini a Cosenza, è stata veramente una giornata memorabile, una platea gremita di gente comune ma anche di onorevoli, tra questi il nostro deputato Domenico Furgiuele, il deputato Vito Comencini direttamente dal veneto, l'europarlamentare Massimo Casanova.

Tutti a sostegno di Matteo Salvini!

Il nostro leader è stato accolto con una standing ovation del pubblico presente sia all'interno della sala che all'esterno della struttura, tutto questo per un solo obbiettivo: vincere le elezioni regionali in Calabria e liberare finalmente questa splendida regione dalla mala politica che è stata seduta su quelle poltrone per troppo tempo.

Sono onorato di essere potuto stare al fianco di Salvini a prestare servizio per la LEGA nella gestione della sicurezza dell'evento, insieme a tanti altri giovani leghisti di tutta la Regione, noi tutti, indipendentemente dalla carica istituzionale, siamo prima di ogni cosa militanti al servizio del Partito.

Alla fine del discorso di Salvini, tutti i ragazzi della LEGA GIOVANI CALABRIA ci siamo recati in un locale a cenare con il Capitano il quale ha ascoltato le nostre richieste e risposto alle domande di tutti, diversamente da quanto fanno i poltronai che si arroccano nei palazzi e pur di non lasciare la poltrona farebbero il patto col diavolo. Noi siamo qui e siamo pronti a cambiare la Calabria!".