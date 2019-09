Cade da impalcatura in Piemonte, muore operaio calabrese di 29 anni

Gianluca Demasi, un operaio calabrese di 29 anni è morto dopo quattro giorni di agonia all'ospedale Maggiore di Novara. Il giovane, originario di Fabrizia, giovedi' scorso era caduto dall'impalcatura di un cantiere di Malesco, in Valle Vigezzo. Residente in Calabria, il lavoratore era domiciliato in Ossola. Sull'incidente indaga lo Spresal dell'azienda sanitaria del Vco.

Il sindaco di Fabrizia, Francesco Fazio, ha affermato: "Sono rimasto sconvolto per la prematura scomparsa del nostro concittadino Demasi Gianluca. Un ragazzo giovane, gentile, educato. Una scomparsa fortemente prematura che assieme a tutte quelle persone scomparse in eguale modo, fa cadere l'intera cittadinanza nello sconforto A nome mio, di tutta l'amministrazione comunale e dell'intera collettività, porgo sentite condoglianze alla famiglia. Gianluca rimarrà nei nostri cuori per essere stato un ragazzo pieno di vitalità e bontà, sarà proclamato il lutto Cittadino".