Metanizzazione nelle frazioni di Vibo Marina Bivona Porto Salvo e Longobardi

"Anche le frazioniVibo Marina, Porto Salvo, Longobardi e la restante parte di Bivona avranno la loro rete metanifera. Questa mattina nella sede del palazzo municipale, si è tenuto un incontro alla presenza del sindaco Maria Limardo, del suo vice Domenico Primerano e dell'assessore ai lavori pubblici Giovanni Russo con i referenti di Italgas Reti Postiglione Rosario, Antonio Pagliuso ,Salvatore Campanella e il referente della BarciEngeeniring società che sta redigendo il progetto.

L'incontro odierno si può definire, un importantissima tappa, di un percorso iniziato già negli anni precedenti, che l'attuale amministrazione da subito ha voluto portare avanti.

I referenti di Italgas Reti hanno comunicato all'amministrazione comunale che entro il 2020 inizieranno i lavori che vedranno la realizzazione della metanizzazione delle tre frazioni del comune di Vibo Valentia: Porto Salvo, Vibo Marina ,Longobardi e Bivona. Verrà realizzata complessivamente una rete di distribuzione che si estenderà per 25 Km e fornirà oltre 3500 utenze, attraverso oltre 1000 diramazioni che andranno a coprire larghissima parte del territorio delle tre frazioni.

Dopo l'incontro odierno, nei prossimi giorni, cosi come comunicato dai referenti Italgas Reti, verrà approvato il progetto definitivo .

Dopo anni dunque, nel 2020 inizieranno i lavori grazie ad una intensa collaborazione tra Italgas Reti e l'ente locale.

La realizzazione della rete di metanizzazione sarà a costo zero per il Comune e con un importante investimento per la società.

Un importantissima opera nonché una grande opportunità per il nostro territorio comunale e un intervento concreto per lo sviluppo dei servizi alle famiglie e alle attività produttive tutte". Lo afferma Giovanni Russo, assessore lavori pubblici Comune di Vibo Marina.