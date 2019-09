Vibo, al via il progetto “Il tuo scatto per la scuola!” promosso da “Primi Ricordi Fotografie”

Mercoledì 18 settembre 2019 la Sala bimbi del Sistema Bibliotecario Vibonese si trasformerà in un vero e proprio set fotografico per dar spazio a "Il tuo scatto per la scuola!": dalle ore 15:00 alle ore 18:00, infatti, i fotografi professionisti Domenico Mantegna, Giovanni Garufi e Marta Ranieri - creatori del gruppo Primi Ricordi Fotografie - accoglieranno tutti i bambini dai 3 agli 11 anni per giocare insieme davanti all'obiettivo e fotografare le espressioni più simpatiche dei piccoli.

Tutti coloro che parteciperanno all'evento avranno in regalo una foto ricordo in formato digitale.