Viabilità nella zona delle Serre Vibonesi: proseguono le riunioni del tavolo tecnico istituito in Prefettura

Si è tenuta mercoledì 28 agosto u.s. in Prefettura a Vibo Valentia la seconda riunione del Tavolo di lavoro istituito per fronteggiare le criticità relative alla rete viaria nel comprensorio delle Serre vibonesi.

All'incontro hanno partecipato, oltre ai rappresentanti di Comitati civici, i Sindaci dei Comuni di Fabrizia, Nardodipace e Mongiana, il Presidente della Provincia di Vibo Valentia, qualificati rappresentanti della Regione Calabria, dell'ANAS, dell'Azienda "Calabria Verde" e del Consorzio di Bonifica.

Le criticità riguardanti la viabilità nella zona delle Serre, come evidenziato nel corso della riunione, richiedono un intervento sinergico da parte delle Amministrazioni coinvolte e la definizione di obiettivi di breve, medio e lungo periodo.

L'Amministrazione provinciale ha comunicato che a breve inizieranno lavori (già appaltati) di miglioramento della SP 9 e l'attività di progettazione di lavori relativi alla SP 58 che dovrebbero essere appaltati nei primi mesi del 2020.

Interventi di riqualificazione sono previsti anche da parte dell'Anas sulla ex SS 110 che garantiranno un migliore collegamento del comprensorio delle Serre con la zona ionica.

Le successive riunioni del tavolo di lavoro avranno, pertanto, l'obiettivo di proseguire con la programmazione congiunta e verificare lo stato di avanzamento degli interventi già avviati.