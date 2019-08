Farmacia di Piscopio (VV), il sindaco si mobilita

Subito impegnati a scongiurare la chiusura della Farmacia della frazione di Piscopio. Il sindaco Maria Limardo si è attivata prontamente ad evitare questo pericolo, a seguito di una comunicazione pervenutale dalla titolare della Farmacia di Piscopio, nella quale la stessa dottoressa comunicava la cessazione dell'attività.

Con la massima tempestività il sindaco Limardo ha già scritto da giorni alla Regione Calabria, Dipartimento Farmacie, al D.G. e all'Asp, segnalando che "Piscopio è una delle frazioni più popolose del Comune e che in una piccola realtà sociale, abitata da un numero consistente di anziani spesso privi di mezzi di locomozione, la la farmacia assume il ruolo fondamentale di primo presidio sanitario oltre che sociale e territoriale, divenendo vero e proprio punto di riferimento e garanzia dell'ineludibile diritto alla salute".

Su tali premesse, considerando che la cessazione è stata annunciata dalla titolare già da domani 31 agosto, ha chiesto "quali misure siano state già adottate per garantire la continuità ed evitare l'interruzione del servizio".

Una risposta che dalla Regione, al momento, è stata vaga nel senso che si è solo preannunciato che seguiranno le procedure di legge con i concorsi e i bandi appositi tenendo conto anche di quelli in atto. Una prospettiva che non ha trovato d'accordo il sindaco considerando i tempi previsti e che, quindi, ha voluto indicare altri provvedimenti più rapidi, tra i quali per dare continuità all'apertura della stessa farmacia, l'eventualità di adottare un'ordinanza con tingibile ed urgente per la prosecuzione dell'attività ai collaboratori della titolare, fino a nuova assegnazione.

Nello stesso tempo il sindaco Limardo ha contattato il presidente dell'Ordine dei Farmacisti nonché membro della Commissione Regionale farmaceutica, Massimo De Fina, per un incontro che si terrà nella sede comunale nella mattinata di lunedi' 2 settembre, poco prima della riunione degli stessi organismi già prevista all'Asp per affrontare urgentemente la problematica.