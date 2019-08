Contrabbando di gasolio per usi agevolati: sequestrati oltre 3000 litri

Nell'ambito degli ordinari controlli su strada di autoarticolati che trasportano carburanti ed altri prodotti sottoposti ad accisa, i finanzieri del Gruppo di Vibo Valentia, nel Comune di Pizzo (VV), hanno sottoposto a controllo un'autocisterna che, dalla documentazione esibita, risultava vuota.

Da un primo controllo, tuttavia, le fiamme gialle hanno appurato che il mezzo contenesse, in realtà, gasolio ad uso agevolato, destinato ad un'imbarcazione all'interno del porto di Gioia Tauro (RC), come emerso dai documenti di trasporto esibiti. I militari, dopo aver approfondito il controllo, grazie anche all'ausilio di strumenti tecnici ed aver quantificato il prodotto contenuto nell'autoarticolato, hanno constatato la falsità dei documenti esaminati. Per tali ragioni, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro gli oltre 3.000 litri di gasolio di contrabbando trasportati dal mezzo, unitamente al veicolo stesso.