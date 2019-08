Vibo l’assessore Russo: “Questa amministrazione sta seguendo con grande attenzione l'intervento di ingegnerizzazione della rete idrica”

"Che la nostra rete idrica non fosse messa bene lo sapevamo. Purtroppo problemi strutturali della nostra, nonché la presenza di numerose perdite, genera la necessità di gestirla in maniera poco ortodossa, tanto da dover sospendere durante la notte l'alimentazione al fine di far riempiere i serbatoi.

Ciò costringe gli utenti a consumare quello che serve per le 24 ore nelle ore di alimentazione, aumentando ancor di più la portata in rete. Questo ha l'effetto di abbassare drasticamente la pressione operativa incidendo sulla qualità di servizio delle utenze. Ecco perché in diverse zone della nostra città, vi sono stati disagi ai cittadini.

Faccio presente che questa amministrazione sin dal suo insediamento sta seguendo con grande attenzione l'intervento di ingegnerizzazione della rete attraverso cui si procederà ad effettuare:

A. Servizi di ispezione perdite;

B. Lavori accessori di manutenzione delle reti di distribuzione idrica che, sinteticamente, riguardano:

1. la riparazione delle perdite individuate;

2. la sostituzione o lo spostamento delle condotte ammalorate;

3. la sostituzione o la installazione di valvole e saracinesche;

4. la realizzazione di postazioni di misura e controllo delle portate e delle pressioni;

5. la infrastrutturazione necessaria per la distrettualizzazione della rete;

6. la realizzazione di nuove condotte funzionali alla distrettualizzazione e al pressure management; 7. la installazione e sostituzione di contatori idrici per gli utenti finali.

Nel frattempo, mi permetto di segnalare, che dal giorno dell'insediamento del sottoscritto, sono state effettuate più di 50 riparazioni di perdite sulla nostra rete idrica attraverso interventi fatti con la massima tempestività.

Tali perdite indubbiamente hanno aumentato i disagi ai nostri concittadini..

Andando nello specifico si fa presente quanto degli interventi effettuati solo questa estate hanno riguardato:

• c.da Cocari, si è provveduto al corretto funzionamento del pozzo dai cui quella zona si approvvigiona;

• Viale accademie vibonesi sono state sostituite circa 100 mt di condotta fatiscente al fine di garantire una regolare erogazione a più di circa 50 famiglie;

• Cancello Rosso sono state installate nr. 2 saracinesche per poter meglio bilanciare il flusso dell'acqua;

• Frazione di Porto Salvo zone case popolari via Emilia, si è proceduto alla realizzazione di oltre 300mt di nuova condotta, per garantire il flusso di acqua nelle abitazioni a circa 36 famiglie.

Certamente rimangono molti, tanti, altri problemi sulla nostra rete.

Proprio questa mattina insieme ai tecnici comunali e ai tecnici di una società esperta nello studio e nella gestione della rete idrica, abbiamo fatto prima un sopralluogo in varie zone della città e poi una riunione tecnica.

È intenzione infatti dell'amministrazione Limardo, programmare tutto ciò che è necessario per limitare al massimo i disagi derivanti dai problemi della nostra rete, ai cittadini.

Per questo nonostante l'estate non sia ancora finita stiamo già studiando gli interventi da realizzare, programmandoli da subito". Lo afferma attraverso una nota l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Vibo Valentia, Giovanni Russo.