Incendio in deposito gomme nel Vibonese, fiamme vicino alle case

Momenti di panico a Dinami a causa dell'incendio, sulle cui cause sono in corso di accertamento, di un deposito di gomme sottoposto alcuni anni addietro sequestro da parte della Forestale. Il fatto e' accaduto nella notte in localita' "Gerardo" nella frazione Monsoreto. Le fiamme, che hanno lambito le case ubicate nelle vicinanze, hanno creato panico e apprensione tra i residenti. Solo l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, che hanno lavorato per diverse ore, ha evitato il propagarsi del rogo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno che hanno avviato le indagini per stabilire la natura del rogo che potrebbe anche essere dolosa.

