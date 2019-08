Pizzo (VV), sequestrata discarica abusiva. Callipo ringrazia forze dell'ordine: "Individuare responsabili"

"Sequestro di un'area demaniale utilizzata come discarica abusiva, non è più tollerabile, da parte delle istituzioni e della stessa comunità, continuare ad assistere alla maleducazione di quanti si affidano a ditte abusive per lo smaltimento del materiale e degli inerti derivanti dalla riqualificazione e ristrutturazione delle proprie abitazioni. È da quel tipo di attività che provengono i rifiuti abbandonati nelle campagne e nelle zone più isolate. Questo tipo di atteggiamento contribuisce a dare, negativamente, un'immagine che per niente corrisponde all'impegno che la maggior parte dei pizzitani stanno investendo nel progetto della raccolta differenziata. Rafforzeremo i controlli in materia di smaltimento di materiali edili, anche con l'installazione di ulteriori fototrappole".

È quanto dichiara e annuncia il Sindaco Gianluca Callipo esprimendo, con l'assessore Fabrizio Anello, sentimenti di apprezzamento e gratitudine per l'attività portata avanti dalla Guardia Costiera di Vibo Valentia e Pizzo che oggi (giovedì 22) ha provveduto a mettere i sigilli ad un'area di quasi mille metri quadri, a ridosso della costa napitina.

"Nel ribadire la condivisione di obiettivi e la sinergia nella tutela e controllo del territorio, il Primo Cittadino informa che il Comune sta già provvedendo, per quanto di sua competenza, ad avviare le attività necessarie alla bonifica dell'area. L'auspicio è che, insieme alle forze dell'ordine – conclude Callipo – si possano individuare presto i responsabili di tali scempi, rappresentati sia dalle ditte abusive che effettuano i lavori, che dai privati che svolgono abusivamente lavori edili nei propri edifici".