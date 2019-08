Pizzo (VV), scoperta e sequestrata discarica abusiva

La Guardia costiera ha scoperto e sequestrato a Pizzo un'area demaniale marittima di circa 1000 metri quadrati utilizzata come discarica abusiva. All'interno dell'area, situata a pochi metri dal mare in localita' Riviera Prangi, sono stati abbandonati in modo incontrollato rifiuti appartenenti ad alcune classi e tipologie pericolose per la salubrita' ambientale e per i delicati equilibri eco-sistemici come materiale plastico, scarti di lavorazione dell'edilizia ed elettrodomestici usati. La Guardia Costiera ha interessato l'Amministrazione comunale di Pizzo che e' intervenuta con proprio personale per l'attuazione di tutti gli atti necessari alle operazioni di bonifica dell'area con l'obiettivo di di evitare ulteriori danni all'ambiente.

