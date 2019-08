Scoperte nel Vibonese 2200 piante di canapa indiana

Sono state individuate, nell'area montuosa delle Serre Vibonesi, ben 2200 piante di canapa indiane, di altezza variabile tra il metro e mezzo e i quattro metri, suddivise in 17 piantagioni; sono stati inoltre individuati degli essiccatoi artigianali. A scoprirle, i militati della Compagnia di Serra San Bruno in collaborazione con i militari della Forestale locale e di Fabizia, lo Squadrone Elioportato "Cacciatori" di Calabria e al Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia. Il potenziale giro di affari è di circa 2 milioni di euro, le piante avrebbero fruttato circa 8 milioni di euro se considerata la vendita al dettaglio di ogni singola dose. Con l'operazione "un posto al sole" sono state rinvenute 23 coltivazioni di canapa e sembra che l'individuazioni delle stesse sia diventato più complicato rispetto allo scorso anno. Tutte le piantagioni scovate erano dotate di apposito impianto di irrigazione a goccia, progettato, per l'appunto, per rendere quasi del tutto autonoma la crescita della pianta di canapa.

