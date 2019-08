Vibo, Russo: “Presto attivazione nuova rete idrica di Piscopio”

"Sarà messa in opera presto la nuova rete idrica di Piscopio. Insieme all'assessore Mariateresa Nardo abbiamo preparato tutta la modulistica necessaria affinchè tutti i cittadini della popolosa frazione possano allacciarsi alla nuova rete di distribuzione, i cui lavori sono stati ultimati da oltre un anno da parte della precedente amministrazione, ma mai messa in funzione. Tale opera consentirà all'Ente comunale di risparmiare e recuperare quantitativi di acqua importanti. Si pensi che in questi giorni a Piscopio vengono immessi in rete circa 800 mila litri d'acqua e che comunque questo quantitativo sembra non essere sufficiente, nonostante a fronte di una media nel resto della città di 160 lt a persona, nella frazione si stiano immettendo circa 320 lt a persona ancora numerosi sono i disagi che ci vengono segnalati. Con l'attivazione della nuova rete risparmieremo e recupereremo volumi importanti di acqua in una frazione in cui si registra una dispersione dovuta a perdite, a numerosi allacci abusivi e all'utilizzo improprio. Tutte cause di disagi ai cittadini ed anche all'Ente che è comunque chiamato a pagare i consumi di chi usufruisce dell'acqua senza averne titolo. Nelle prossime settimane dunque, sarà data opportuna comunicazione ai cittadini sulle modalità di allaccio alla nuova rete. Questo rappresenterà una svolta positiva per i tanti cittadini onesti, e sono la buona parte, che fino ad oggi hanno sofferto per le criticità evidenziate della vecchia rete e, al contrario rappresenterà un'occasione per tutti quei cittadini che fin ad oggi hanno utilizzato senza pagare, di regolarizzare la propria posizione. Dunque l'attivazione della nuova rete sicuramente attenuerà di molto i disagi dei cittadini di Piscopio, verso cui la nostra attenzione, sin dal nostro insediamento è stata massima". Lo afferma, in una nota, l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vibo Valentia, Giovanni Russo.

Dettagli Creato Martedì, 13 Agosto 2019 18:30