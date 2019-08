Barca rischia di affondare nel golfo di Sant’Eufemia, diportisti salvati dalla Guardia Costiera

Personale della Guardia costiera ha salvato due diportisti che si trovavano su una barca a motore che stava per affondare nel golfo di S. Eufemia a 15 miglia della costa. La sala operativa della Capitaneria di porto di Vibo Valentia, ricevuto l'allarme, ha inviato la motovedetta CP 808 che si e' affiancata alla barca in difficolta' che aveva gia' imbarcato un consistente quantitativo di acqua. I militari, avendo constatato il buono stato di salute delle persone a bordo, si e' prodigato con gli strumenti in dotazione, a svuotare i locali invasi dall'acqua, provvedendo poi ad attuare quegli interventi necessari a scongiurare l'ulteriore ingresso di acqua. Individuata la causa dell'avaria, i militari sono anche riusciti a ripristinare parzialmente l'efficienza della barca, scortandola poi fino al porto di Vibo Valentia Marina.

