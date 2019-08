Intimidazione a consigliere comunale di Filandari: benzina e tre proiettili davanti a fabbricato rurale

Un barattolo contenente del liquido infiammabile e tre proiettili di pistola sono stati posizionati da ignoti, a scopo intimidatorio, davanti a un fabbricato rurale di proprieta' di Francesco Artusa, consigliere di minoranza del Comune di Filandari, in provincia di Vibo Valentia. A scoprire il barattolo e i proiettili e' stato stamane lo stesso Artusa che, immediatamente, si e' recato nella stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per fare luce sulla vicenda e risalire ai responsabili del gesto intimidatorio.